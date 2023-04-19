Жиру высказался об ответном матче с «Наполи»

«Я расстроился из-за незабитого пенальти. Давно не мазал с «точки». Промах разочаровал меня. Но самое главное, что мы остались в игре. Мерет потом сделал ещё один хороший сейв ногой, но я чувствовал, что у меня ещё появится шанс. Рафа Леау всё сделал. Я оказался в нужном месте. Фантастика!» — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.