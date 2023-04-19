Мостовой: «Многие будут болеть за «Акрон» в игре со «Спартаком», но я слабо верю в сенсацию»

«Спартак» сыграет с «Акроном» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России в Жигулевске 19 апреля.

— У «Спартака» больше шансов победить. Если они пройдут, то будут в финале: правда, вылетев из Кубка в прошлом матче. Много людей будут болеть за «Акрон», но я слабо верю в новую сенсацию. Для меня «Спартак» — однозначный фаворит, — сказал Мостовой «Чемпионату».