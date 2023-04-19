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1 час назад

«Многие будут болеть за «Акрон» в игре со «Спартаком», но я слабо верю в сенсацию» — Мостовой

Матч ТВ

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает «Спартак» однозначным фаворитом матча ФОНБЕТ Кубка России с «Акроном».

Мостовой: «Многие будут болеть за «Акрон» в игре со «Спартаком», но я слабо верю в сенсацию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спартак» сыграет с «Акроном» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России в Жигулевске 19 апреля.
— У «Спартака» больше шансов победить. Если они пройдут, то будут в финале: правда, вылетев из Кубка в прошлом матче. Много людей будут болеть за «Акрон», но я слабо верю в новую сенсацию. Для меня «Спартак» — однозначный фаворит, — сказал Мостовой «Чемпионату».

Матч «Акрон» — «Спартак» смотрите в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции на федеральном канале — в 16:00 по московскому времени.

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