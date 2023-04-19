$81.60-0.0389.57-0.09
1 час назад

Егор Титов — о Карпине: «Уже такой возраст, нужно что-то выиграть»

Матч ТВ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил «Матч ТВ», что верит в главного главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.

Егор Титов о Карпине: «Уже такой возраст, нужно что-то выиграть»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Карпин защищал цвета столичного «Спартака» в 1990–1994 годах, Титов — в 1992–2008 годах. Карпин выступал за национальную команду в 1992–2003 годах, Титов — 1998–2007 годах. Сейчас Карпин возглавляет сборную России и «Ростов», самым большим успехом в качестве тренера являются серебряные медали чемпионата России в сезонах 2009 и -2011/12, тогда специалист работал в «Спартаке».

— Мы играли с ним вместе в московском «Спартаке» и в сборной. Немного застал его, я был молодой, а он уехал в Испанию. Карпин — трудяга, любит футбол, может поспорить с любым, даже с президентом. Если он ставит цель перед собой, то ее выполнит. К сожалению, у Валеры сейчас нет трофеев. Думаю, что всё будет в будущем. Хотя уже такой возраст, нужно что то выиграть, — сказал Титов «Матч ТВ».

В настоящий момент «Ростов» занимает 2 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 46 очков.

Футбол,Егор Титов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий