Егор Титов — о Карпине: «Уже такой возраст, нужно что-то выиграть»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов заявил «Матч ТВ», что верит в главного главного тренера «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.
Карпин защищал цвета столичного «Спартака» в 1990–1994 годах, Титов — в 1992–2008 годах. Карпин выступал за национальную команду в 1992–2003 годах, Титов — 1998–2007 годах. Сейчас Карпин возглавляет сборную России и «Ростов», самым большим успехом в качестве тренера являются серебряные медали чемпионата России в сезонах 2009 и -2011/12, тогда специалист работал в «Спартаке».
— Мы играли с ним вместе в московском «Спартаке» и в сборной. Немного застал его, я был молодой, а он уехал в Испанию. Карпин — трудяга, любит футбол, может поспорить с любым, даже с президентом. Если он ставит цель перед собой, то ее выполнит. К сожалению, у Валеры сейчас нет трофеев. Думаю, что всё будет в будущем. Хотя уже такой возраст, нужно что то выиграть, — сказал Титов «Матч ТВ».
В настоящий момент «Ростов» занимает 2 е место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 46 очков.