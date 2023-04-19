Егор Титов — о Карпине: «Уже такой возраст, нужно что-то выиграть»

— Мы играли с ним вместе в московском «Спартаке» и в сборной. Немного застал его, я был молодой, а он уехал в Испанию. Карпин — трудяга, любит футбол, может поспорить с любым, даже с президентом. Если он ставит цель перед собой, то ее выполнит. К сожалению, у Валеры сейчас нет трофеев. Думаю, что всё будет в будущем. Хотя уже такой возраст, нужно что то выиграть, — сказал Титов «Матч ТВ».