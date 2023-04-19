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Президент РПЛ Алаев предположил, что формат чемпионата России в новом сезоне будет изменён

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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возможных форматах проведения чемпионата России сезона-2023/2024.

Президент РПЛ: формат чемпионата России в новом сезоне может быть изменён
© Чемпионат.com

«Есть ли вероятность, что в следующем сезоне будет изменена форма проведения чемпионата? Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живём в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать.

Какие есть варианты? Разные — и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока всё это предварительно», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

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