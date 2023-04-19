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1 час назад

«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт — СМИ

Матч ТВ

«Барселона» планирует предложить нападающему французского «Пари Сен Жермен» Лионелю Месси двухлетний контракт, сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечает издание, совет директоров каталонского клуба под руководством президента Жоана Лапорты твердо намерен вернуть в команду бывшего лидера по окончании текущего сезона. Главный тренер «сине гранатовых» Хави регулярно общается со своим бывшим одноклубником и строит планы на следующий сезон с учетом возвращения аргентинца.

В «Барселоне» ожидают, что переход Месси может принести клубу от 25% до трети доходов в следующем сезоне. Бюджет клуба в прошлом сезоне составил 1,255 миллиарда евро.

Источники признают, что хорошая монетизация возвращения Месси будет большой проблемой, и если всё будет сделано правильно, экономическая отдача может быть заоблачной.

Месси перешел в «ПСЖ» из испанского клуба в 2021 году. В текущем сезоне 35 летний аргентинец забил 20 голов и отдал 18 голевых передач в 35 матчах. Его нынешний контракт с французским клубом истекает этим летом.

Месси нарушил регламент ФИФА на ЧМ-2022

В составе «Барселоны» Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА, три раза — клубный чемпионат мира.

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