«Барселона» хочет подписать с Месси двухлетний контракт

«Барселона» планирует предложить нападающему французского «Пари Сен Жермен» Лионелю Месси двухлетний контракт, сообщает El Mundo Deportivo.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Как отмечает издание, совет директоров каталонского клуба под руководством президента Жоана Лапорты твердо намерен вернуть в команду бывшего лидера по окончании текущего сезона. Главный тренер «сине гранатовых» Хави регулярно общается со своим бывшим одноклубником и строит планы на следующий сезон с учетом возвращения аргентинца.

В «Барселоне» ожидают, что переход Месси может принести клубу от 25% до трети доходов в следующем сезоне. Бюджет клуба в прошлом сезоне составил 1,255 миллиарда евро.

Источники признают, что хорошая монетизация возвращения Месси будет большой проблемой, и если всё будет сделано правильно, экономическая отдача может быть заоблачной.

Месси перешел в «ПСЖ» из испанского клуба в 2021 году. В текущем сезоне 35 летний аргентинец забил 20 голов и отдал 18 голевых передач в 35 матчах. Его нынешний контракт с французским клубом истекает этим летом.