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CAFA об отказе России от участия в чемпионате: «Он обусловлен сроками проведения турнира. Возможно, в будущем будут приглашаться молодежные и женские команды России»

В CAFA прокомментировали отказ сборной России от участия в турнире.

В CAFA прокомментировали отказ России от участия в чемпионате
© Sports.ru

Ранее стало известно, что сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Служба коммуникаций РФС сообщила о причине отказа участвовать в летнем турнире CAFA. Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу. Других причин мы не знаем.

Что касается будущего, то, возможно, на турниры нашей организации будут приглашаться молодежные и женские команды России», – сообщили в пресс-службе CAFA.

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