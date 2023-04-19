В CAFA прокомментировали отказ России от участия в чемпионате

«Служба коммуникаций РФС сообщила о причине отказа участвовать в летнем турнире CAFA. Как и было заявлено российской стороной, отказ был обусловлен сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу. Других причин мы не знаем.



Что касается будущего, то, возможно, на турниры нашей организации будут приглашаться молодежные и женские команды России», – сообщили в пресс-службе CAFA.