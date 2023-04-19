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Андрей Ватутин: «Со временем сохранять легионеров будет все сложнее»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему иностранные баскетболисты едут играть в российские клубы на фоне отстранения от еврокубков.

Президент ЦСКА: «Со временем сохранять легионеров будет все сложнее»
© Sports.ru

По мнению Ватутина, со временем привлекать легионеров будет сложнее.

«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое - это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.

Второе, это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил свое место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого то из иностранцев были действующие контракты, они остались.

Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое, это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем все сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», - сказал Ватутин «Матч ТВ».

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