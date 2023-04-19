Президент ЦСКА: «Со временем сохранять легионеров будет все сложнее»

«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое - это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.



Второе, это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил свое место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого то из иностранцев были действующие контракты, они остались.



Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое, это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем все сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», - сказал Ватутин «Матч ТВ».