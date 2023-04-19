Вратарь «Ростова» Медведев вернулся к тренировкам в общей группе спустя 7 месяцев после травмы
Вратарь «Ростова» Никита Медведев вернулся в общую группу после травмы колена, сообщает пресс служба клуба МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
Голкипер получил травму связки колена в матче 2 го тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Оренбурга», который прошел 14 сентября, и с тех пор пропустил все игры ростовчан.
28 летний Медведев принял участие в тренировке команды, которая прошла утром в среду.
«Ростов» с 46 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Зениту» 9 очков.
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