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Вратарь «Ростова» Медведев вернулся к тренировкам в общей группе спустя 7 месяцев после травмы

Вратарь «Ростова» Никита Медведев вернулся в общую группу после травмы колена, сообщает пресс служба клуба МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

Вратарь «Ростова» Медведев вернулся к тренировкам в общей группе
© Матч ТВ

Голкипер получил травму связки колена в матче 2 го тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Оренбурга», который прошел 14 сентября, и с тех пор пропустил все игры ростовчан.

28 летний Медведев принял участие в тренировке команды, которая прошла утром в среду.

«Ростов» с 46 очками идет вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Зениту» 9 очков.

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