Титов: нужно делать акцент на РПЛ, а не на турнире CAFA

«Нужно делать акцент на РПЛ, а не на турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии» — Егор Титов
Российским футболистам нужно сосредоточиться на чемпионате страны, а не участвовать в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA), сказал «Матч ТВ» шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.
Во вторник генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не примет участия в турнире CAFA из за «большой нагрузки на игроков». В турнире летом должны сыграть сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана.
— Россия отказалась от турнира в Азии. Ваше мнение?
— Есть свой чемпионат, нужно делать акцент на своем чемпионате. То у нас Европа, то Азия, давайте, как в Америке, у них свои чемпионаты, они превыше всего. Давайте создадим продукт, чтобы к нам хотели попасть люди. Согласен, что нужно играть в мировых турнирах, но раз уж так получилось, то надо развивать свой футбол, — сказал Титов «Матч ТВ».
Российские команды и клубы отстранены от турниров под эгидой Союза европейских ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из за ситуации на Украине.
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«Нужно делать акцент на РПЛ, а не на турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии» — Егор Титов
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