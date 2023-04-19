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«Нужно делать акцент на РПЛ, а не на турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии» — Егор Титов

Российским футболистам нужно сосредоточиться на чемпионате страны, а не участвовать в турнире Футбольной Ассоциации Центральной Азии (CAFA), сказал «Матч ТВ» шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.

Титов: нужно делать акцент на РПЛ, а не на турнире CAFA
© Матч ТВ

Во вторник генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не примет участия в турнире CAFA из за «большой нагрузки на игроков». В турнире летом должны сыграть сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана.

— Россия отказалась от турнира в Азии. Ваше мнение?

— Есть свой чемпионат, нужно делать акцент на своем чемпионате. То у нас Европа, то Азия, давайте, как в Америке, у них свои чемпионаты, они превыше всего. Давайте создадим продукт, чтобы к нам хотели попасть люди. Согласен, что нужно играть в мировых турнирах, но раз уж так получилось, то надо развивать свой футбол, — сказал Титов «Матч ТВ».

Российские команды и клубы отстранены от турниров под эгидой Союза европейских ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из за ситуации на Украине.

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