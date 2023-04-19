CAFA может пригласить женскую и молодежную сборные России

Ассоциация футбола Центральной Азии (CAFA) может в будущем пригласить сборные России для участия в женских и молодежных соревнованиях. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду заявили в пресс-службе организации.
"Действительно, мы получили отказ от Российского футбольного союза. Причину они объяснили, с пониманием относимся. У нас в календарном плане всегда несколько детско-юношеских турниров среди национальных сборных. Возможно, сборные России будут приглашаться на следующие турниры, например, женские или другие молодежные, но пока точно ничего неизвестно, это зависит от руководства", - сказали в пресс-службе.
Во вторник генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате CAFA из-за ряда организационных сложностей.
Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.