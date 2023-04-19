CAFA может пригласить женскую и молодежную сборные России

"Действительно, мы получили отказ от Российского футбольного союза. Причину они объяснили, с пониманием относимся. У нас в календарном плане всегда несколько детско-юношеских турниров среди национальных сборных. Возможно, сборные России будут приглашаться на следующие турниры, например, женские или другие молодежные, но пока точно ничего неизвестно, это зависит от руководства", - сказали в пресс-службе.