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54 минуты назад

Понсе: Дзюба мог бы заиграть в Италии, но нужно адаптироваться и быть ментально готовым

Чемпионат.comиещё 1

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе заявил, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба мог бы заиграть в чемпионате Италии.

Понсе: Дзюба мог бы заиграть в Италии, но нужно адаптироваться
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Смог бы кто-то из российских футболистов заиграть в чемпионате Италии? Думаю, да. Есть, например, Дзюба — большой игрок для России. Но тут всё те же вопросы с адаптацией. Нужно быть ментально готовым к тому, чтобы заиграть в Италии», — приводит слова Понсе Sport24.

34-летний Дзюба присоединился к московскому «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. Нападающий принял участие в шести матчах команды в Российской Премьер-Лиге, забил в них шесть голов и стал автором четырёх результативных передач. Также на его счету два матча в Фонбет Кубке России.

Футбол,Андрес Понсе,Артем Дзюба,Фонбет,Акрон,
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