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«Интер Майами» креативно презентовал игровую форму, созданную специально ко Дню Земли

Клуб МЛС «Интер Майами» выбрал идеальный с точки зрения пиара способ привлечь внимание к проблемам экологии. Клуб Дэвида Бекхэма организовал подводную фотосессию, в ходе которой девушка-модель, облачённая в футболку клуба, позировала на фоне экзотических морских обитателей.

«Интер Майами» креативно презентовал игровую форму, созданную ко Дню Земли
© ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ИНТЕР МАЙАМИ»

В субботу, 22 апреля отмечается всемирный день Земли, в этой связи в ближайшие выходные все 29 клубов МЛС сыграют в форме, изготовленной из переработанного пластика, выловленного в водах мирового океана. «Интер Майами» выбрал наиболее удачную стратегию прорекламировать акцию, а заодно и свой клуб – фотографии симпатичной девушки в клубных цветах на фоне морских хищников облетели все таблоиды.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ИНТЕР МАЙАМИ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ИНТЕР МАЙАМИ»

Добавим, что в турнирной таблице восточной конференции регулярного сезона МЛС «Интер Майами» занимает 13-е место, набрав 6 очков в семи матчах.

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