В "Динамо" не исключили участия Овечкина в матчах футбольной команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин не исключил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вноса сыграет в составе московской футбольной команды. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает — приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны. Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле? Мы этого не можем исключать», — сказал Гафин.
Напомним, что прошлым летом Овечкин дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.
Стоит отметить, что Александр Овечкин вывел на поле московскую команду с капитанской повязкой на руке. Хоккеист вышел на матч с «Амкалом» в футболке с третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец.
Ранее голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о жалобах Овечкина на предыгровую разминку в матче с «Амкалом».