В "Динамо" не исключили участия Овечкина в матчах футбольной команды

«Планируем увидеть его на ближайшей игре к тому моменту, как он вернется. Обычно, когда он прилетает — приходит к нам на стадион. А дальше мы с ним пообщаемся и придумаем, как мы можем быть полезны. Реально ли повторение истории, когда Овечкин выходит на поле? Мы этого не можем исключать», — сказал Гафин.