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1 час назад

«Ман Сити» хочет продлить контракт с Холандом, он готов к переговорам. У форварда 37 (32+5) очков в 28 матчах АПЛ

Sports.ru

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом .

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холандом
Фото: Sports.ruSports.ru

Норвежский нападающий перешел в английский клуб летом 2022 года. Он подписал контракт до 2027-го.

В соглашении был пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов, который мог быть активирован другими клубами летом 2024 года. Однако эта опция была непосредственно связана с будущим Пепа Гвардиолы и была отменена, когда тренер продлил контракт с «Сити».

Сейчас «Сити» стремится продлить соглашение с Холандом. Точные условия нового контракта неизвестны, но считается, что футболист открыт для переговоров.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний Холанд провел 28 матчей, отличившись 32 голами и 5 результативными передачами.

Футбол,
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