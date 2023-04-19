«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Холандом

В соглашении был пункт об отступных в размере 150 миллионов фунтов, который мог быть активирован другими клубами летом 2024 года. Однако эта опция была непосредственно связана с будущим Пепа Гвардиолы и была отменена, когда тренер продлил контракт с «Сити».