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1 час назад

Салихова: Кубок России потерял смак, теперь мы слышим, что хотят изменить и систему РПЛ

Чемпионат.comиещё 1

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о формате Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023, а также о возможных изменениях формы проведения чемпионата России в сезоне-2023/2024.

Салихова: Кубок России потерял смак
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Всё для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом. С точки зрения маркетинга — это правильно. А со спортивной составляющей — нет.

Теперь мы слышим от тех же реформаторов, что они хотят изменить и систему проведения РПЛ. Сделать плей-офф, третий круг с разбивкой на группы — зачем? Лезут в какие-то дебри! Считаю, самое главное, нужно решить проблему с катастрофически низким уровнем судейства. Это очень важно и первостепенно, а также вернуть посещаемость и перестать раздавать билеты бесплатно, если это не в рамках социальных проектов. Есть очевидные проблемы. Только после их решения можно придумывать дополнительные турниры, экспериментировать с форматами», — приводит слова Салиховой Metaratings.

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