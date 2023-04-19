Комментатор Орлов объяснил возможный уход бразильских игроков из "Зенита"

Футбольный комментатор и эксперт Геннадий Орлов поделился размышлениями о возможном уходе бразильских футболистов из петербургского «Зенита».
На данный момент в составе петербургского клуба числятся семь бразильских футболистов: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Малком, причем двое последних получили российское гражданство.
«Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?» — заявил Орлов в эфире YouTube-программы «Футбольная столица».
После 23 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака являются лидерами турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Зенит» одержал 17 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения, набрав в общей сложности 55 очков.
Ранее сообщалось, что бывший игрок петербургского «Зенита» Максим Боков посоветовал сине-бело-голубым не праздновать заранее победу в Российской премьер-лиге и не сбавлять обороты до конца сезона.