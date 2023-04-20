"Краснодар" и "Акрон" сыграют в Кубке России по футболу 3 мая

Матч первого этапа финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу между "Краснодаром" и тольяттинским "Акроном" пройдет 3 мая. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Также 3 мая пройдет ответный матч финала "пути Российской премьер-лиги" между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом". Встреча состоится в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск. Первый матч между командами прошел 19 апреля и завершился со счетом 1:1. Проигравший в противостоянии ЦСКА и "Урала" сыграет во втором этапе финала "пути регионов" с победителем матча "Краснодар" - "Акрон".