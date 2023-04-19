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Футболист сборной России оценил отказ команды от участия в международном турнире

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин оценил отказ национальной команды от участия в турнире Центрально Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист сборной России оценил отказ команды от участия в международном турнире
© РИА Новости

Форвард признался, что его расстроило это решение.

«Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения. Обидно. Жалко, что не будем играть», — отметил Тюкавин.

Об отказе от участия в международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

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