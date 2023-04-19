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39 минут назад

Фанаты «Спартака» вышли на поле и сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»

В преддверии матча «Спартака» с «Акроном» произошёл неприятный инцидент, связанный с болельщиками московского клуба. Группа фанатов красно-белых вышла на поле стадиона «Кристалл» и сломала угловой флаг, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отметим, что болельщики по факту происшествия заплатили штраф в размере 5 тыс. рублей, а сломанный флаг забрали с собой.

Сегодня, 19 апреля, состоится матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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