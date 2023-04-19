Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном»

В преддверии матча «Спартака» с «Акроном» произошёл неприятный инцидент, связанный с болельщиками московского клуба. Группа фанатов красно-белых вышла на поле стадиона «Кристалл» и сломала угловой флаг, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Отметим, что болельщики по факту происшествия заплатили штраф в размере 5 тыс. рублей, а сломанный флаг забрали с собой.