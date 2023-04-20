Игроки "ПСЖ" потребовали от тренера Галтье объяснений по делу о расизме

Футболисты "Пари Сен-Жермен", в том числе форвард Килиан Мбаппе , попросили главного тренера команды Кристофа Галтье объясниться за появившуюся в СМи информацию о расистком скандале в "Ницце" с участием своего наставника. Об этом сообщает RMC Sport.

Напомним, что спортивный директор футбольного клуба "Ницца" Жюльен Фурнье ранее сообщил о расистских взглядах Галтье, который возглавил "ПСЖ" перед сезоном-2022/23, а до этого один год проработал в "Ницце" и довел команду до финала Кубка Франции. Спортивный директор пожаловался в сообщении на то, что у них с Галтье происходят споры о религии и цвете кожи футболистов, которых Фурнье приводит в команду. Якобы тренер считал, что в "Ницце" должны играть только белые люди. Галтье опроверг все обвинения в свой адрес.