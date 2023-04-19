КДК РФС принял решение по дисквалификации Рыжикова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать на два матча главного тренера тамбовского "Спартака" Сергея Рыжикова. Об этом журналистам в среду по итогам заседания сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тамбовский "Спартак" 15 апреля обыграл "СКА-Хабаровск - 2" (3:2) в матче группы 3Б Второй лиги. В концовке встречи Рыжиков дважды выбил мяч из рук игрока хабаровчан при попытке ввести его в игру из аута, за что получил прямую красную карточку.

"За вмешательство в ход матча и провокационные действия Рыжиков дисквалифицирован на два матча с учетом автоматической дисквалификации, а также оштрафован на 20 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Рыжикову 42 года, он завершил карьеру игрока в 2021 году. В составе казанского "Рубина" он дважды стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России, а также один раз завоевал Кубок России. Вместе с московским "Локомотивом" он также становился обладателем Кубка России. В 2011 году провел один матч за сборную России.