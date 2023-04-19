"Спартак" оштрафовали за неподобающее поведение в матче с "Торпедо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче против столичного "Торпедо". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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"Спартак" 15 апреля на выезде обыграл "Торпедо" (2:1) в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости заканчивали встречу вдевятером - по две желтые карточки получили полузащитники Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.

"У "Спартака" два удаления - это неподобающее поведение. "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.