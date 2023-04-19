"Спартак" оштрафовали за неподобающее поведение в матче с "Торпедо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче против столичного "Торпедо". Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Спартак" 15 апреля на выезде обыграл "Торпедо" (2:1) в матче 23-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости заканчивали встречу вдевятером - по две желтые карточки получили полузащитники Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс.
"У "Спартака" два удаления - это неподобающее поведение. "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.
"Спартак" после 23 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 10 очков. В 24-м туре красно-белые 24 апреля дома встретятся с "Краснодаром", который с 38 очками занимает шестую строчку.