КДК РФС отменил красную карточку Андрея Талалаева

«Талалаев был удалён за бросок бутылки. клуб «Химки» обратился за отменой красной карточки. Мы отправили все документы в ЭСК. ЭСК заключил, что Талалаев был удалён неправильно. Можно было ограничится жёлтой карточкой. Андрей Талалаев принимал участие в заседании. Мы приняли решение отменить красную карточку, но оштрафовать на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов