«Реал» продлил контракт с Бензема на год

Как сообщает As, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года.

Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Мадрида». В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, клуб также ищет новые варианты для укрепления атаки.