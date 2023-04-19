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«Реал» продлил контракт с Бензема на год. Это будет последний сезон Карима в клубе (As)

Карим Бензема продлил контракт с «Реалом».

«Реал» продлил контракт с Бензема на год
© Sports.ru

Как сообщает As, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года.

«Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.

Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Мадрида». В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, клуб также ищет новые варианты для укрепления атаки.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провел 19 матчей, отметившись 14 голами и 3 результативными передачами.

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