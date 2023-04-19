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КДК оштрафовал «Оренбург» на 20 тысяч за оскорбления главного арбитра болельщиками

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Оренбург» за скандирование болельщиками ненормативной лексики в адрес главного арбитра.

КДК оштрафовал «Оренбург» за оскорбления арбитра болельщиками
© РИА Новости

— Задержка выхода на поле из раздевалок на 2 минуты в 23 м туре МИР РПЛ командами «Крылья Советов», «Химки», «Ростов», «Спартак» и «Зенит», клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей.

«Сочи» — «Краснодар»: за появление на футбольном поле постороннего лица футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 70 тысяч рублей.

На 69 й минуте болельщики «Оренбурга» скандировали оскорбления в адрес судьи. «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей, — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

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