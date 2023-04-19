КДК оштрафовал «Оренбург» за оскорбления арбитра болельщиками

КДК оштрафовал «Оренбург» на 20 тысяч за оскорбления главного арбитра болельщиками
Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Оренбург» за скандирование болельщиками ненормативной лексики в адрес главного арбитра.
— Задержка выхода на поле из раздевалок на 2 минуты в 23 м туре МИР РПЛ командами «Крылья Советов», «Химки», «Ростов», «Спартак» и «Зенит», клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей.
«Сочи» — «Краснодар»: за появление на футбольном поле постороннего лица футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 70 тысяч рублей.
На 69 й минуте болельщики «Оренбурга» скандировали оскорбления в адрес судьи. «Оренбург» оштрафован на 20 тысяч рублей, — передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».