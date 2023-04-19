Перепродававших билеты на матч "Акрон" - "Спартак" привлекут к ответственности

"Еще на прошлой неделе все билеты были реализованы, несколько этапов происходило, - сказал Власов. - Первый этап был для лояльных болельщиков, которые с нами всегда были с осени. В пятницу остальные билеты закончились за 20-30 минут".



"К сожалению, некоторые болельщики перепродавали билеты за более высокую стоимость, мы это видели. Мы отрабатывали это со службой безопасности, несколько человек будут привлечены к ответственности. С одной стороны, приятно, что мы такой ажиотаж поймали, с другой стороны, обидно, что, может быть, те болельщики, про которых говорил в первую очередь, не смогли купить билет, а он был продан в несколько раз дороже. Клуб провел расследование, определенные люди были найдены", - добавил Власов.