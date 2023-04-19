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58 минут назад

Перепродававших билеты на матч "Акрон" - "Спартак" привлекут к ответственности

ТАСС

Тольяттинский "Акрон" провел расследование после информации о перепродававших билеты на матч против московского футбольного клуба "Спартак" людей, они будут привлечены к ответственности. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор "Акрона" Алексей Власов.

Перепродававших билеты на матч "Акрон" - "Спартак" привлекут к ответственности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще на прошлой неделе все билеты были реализованы, несколько этапов происходило, - сказал Власов. - Первый этап был для лояльных болельщиков, которые с нами всегда были с осени. В пятницу остальные билеты закончились за 20-30 минут".

"К сожалению, некоторые болельщики перепродавали билеты за более высокую стоимость, мы это видели. Мы отрабатывали это со службой безопасности, несколько человек будут привлечены к ответственности. С одной стороны, приятно, что мы такой ажиотаж поймали, с другой стороны, обидно, что, может быть, те болельщики, про которых говорил в первую очередь, не смогли купить билет, а он был продан в несколько раз дороже. Клуб провел расследование, определенные люди были найдены", - добавил Власов.

19 апреля "Акрон" на своем поле сыграет со "Спартаком" в матче второго этапа 1/2 финала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России.

Футбол,Алексей Власов,Фонбет,Акрон,Спартак,
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