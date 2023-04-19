$81.65+0.0589.37-0.20
54 минуты назад

"Король оказался голым». Геннадий Орлов раскритиковал работу Спартака Гогниева

Советский спорт

Известный российский комментатор Геннадий Орлов подверг критике бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Комментатор Орлов раскритиковал работу Гогниева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– «Алания» никуда не попала, но о нем начали говорить, что он придумал какие-то хороводы на стандартах, беготню. А на проверке оказалось – король-то голый! С точки зрения футбола», – приводит слова журналиста Sport24.ru.

Добавим, что на посту наставника подмосковного клуба Гогниева сменил Андрей Талалаев. «Химки» располагаются на 15-й позиции турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

Футбол,Андрей Талалаев,Геннадий Орлов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий