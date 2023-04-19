В «Спартаке» рассказали о сроках возвращения в строй Промеса

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о процессе восстановления после травмы нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Промес на завершающем этапе восстановления. У него и сегодня тренировка, собственно, поэтому он не полетел с командой (на матч с «Акроном» в Кубке России). Он работает по своей программе», — передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Футболист получил мышечную травму в начале апреля и по-прежнему не восстановился до конца от этого повреждения, пропустив уже шесть матчей спартаковцев.

В сезоне-2022/23 Промес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами.

Игра между клубом Первой лиги «Акрон» и «Спартаком» за выход в финал Пути регионов проходит 19 апреля в Жигулевске. В настоящее время идет первый тайм. Счет равный — 0:0.

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