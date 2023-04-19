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55 минут назад

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России

Lenta.ru

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тольяттинский «Акрон» дома победил московский «Спартак» в рамках второго полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте в ворота тольяттинской команды был назначен пенальти, однако форвард красно-белых Кейта Бальде не смог его реализовать. Таким образом, «Спартак» завершил выступление на турнире, а «Акрон» прошел в первый этап финала Пути регионов.

Ранее «Акрон» выбил из Кубка России еще три московских клуба. «Динамо» тольяттинские футболисты победили в серии послематчевых пенальти со счетом 4:1, «Локомотив» также в серии пенальти обыграли со счетом 7:6. Матч против «Торпедо» в рамках первого этапа четвертьфинала завершился со счетом 2:0 в пользу «Акрона» в основное время.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол,Томаш Тавареш,Андрес Понсе,Торпедо,Динамо,Акрон,Спартак,
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