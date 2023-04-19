$81.65+0.0589.37-0.20
50 минут назад

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка и вышел в финал Пути регионов

Чемпионат.com

Завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка и вышел в финал Пути регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом тайме «Спартак» упустил хороший шанс открыть счёт, когда на 24-й минуте нападающий Кейта Бальде не реализовал пенальти. Расплата пришла ближе к перерыву в виде двух голов «Акрона». На 40-й минуте результативную контратаку хозяев точным ударом завершил Андрес Понсе, а уже в компенсированное к первому тайму время «Акрон» удвоил преимущество. Никита Салтыков выпрыгнул выше двух опекунов в штрафной «Спартака» и точно пробил головой под перекладину.

На 77-й минуте матча Томаш Тавареш забил первый гол за «Спартак» и сократил отставание в счёте. Португальцу удался точный удар в касание из угла штрафной после фланговой подачи, но финальный штурм не принёс успеха команде Гильермо Абаскаля. «Спартак» выбыл с турнира, составив компанию другим московским клубам, «Торпедо», «Локомотиву» и «Динамо», которых на пути в финал выбил «Акрон».

Футбол,Томаш Тавареш,Гильермо Абаскаль,Андрес Понсе,Алексей Амелин,Торпедо,Фонбет,Динамо,Акрон,Спартак,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий