Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака»

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали всё, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось. Розыгрыш Кубка уже в прошлом, будем концентрироваться на матчах чемпионата. Надо не опускать голову, и я видел, что команда не опускала. Мы должны взять ответственность и идти дальше. Соперник выглядел отлично, должен сказать», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.