Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своём здоровье

«На сегодняшний день не готов играть весь матч. Процесс восстановления ещё идёт. Надеюсь, что к следующей игре моё состояние улучшится. Сыграю ли в следующем матче? С божьей помощью», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.