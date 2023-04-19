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Георгий Джикия ответил на вопрос о своём здоровье

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия, проведший в запасе весь матч своей команды с тольяттинским «Акроном» (1:2) в полуфинале Фонбет Кубка России (путь регионов), рассказал о состоянии своего здоровья.

Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о своём здоровье
© Чемпионат.com

«На сегодняшний день не готов играть весь матч. Процесс восстановления ещё идёт. Надеюсь, что к следующей игре моё состояние улучшится. Сыграю ли в следующем матче? С божьей помощью», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

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