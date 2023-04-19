«Милан» продлил контракт с 36-летним Жиру
Оливье Жиру и «Милан» продлили контракт.
В официальном заявлении миланский клуб не сообщил деталей.
Однако была информация, что контракт 36-летнего форварда будет до июня 2024 года с зарплатой 3,8 млн евро за сезон плюс бонусы.
В 26 матчах сезона Серии А на счету француза 8 голов и 4 ассиста.
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«Милан» продлил контракт с 36-летним Жиру
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