ФК «Торпедо» готовит апелляцию по дисквалификации тренера Клотета

«19 апреля на основании рапортов судей было вынесено решение о дисквалификации главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на две игры МИР РПЛ.



Наш клуб выражает несогласие с принятым решением, так как видеозапись трансляции матча «Торпедо» – «Спартак» на телеканале «Матч Премьер», а также запись с технической камеры доказывают, что Жозеп Клотет не демонстрировал оскорбительного жеста, указанного в протоколе матча и рапортах судей. Кроме того, по записи видно, что главный тренер «Торпедо» не называет главного арбитра матча «клоуном».



ФК «Торпедо Москва» намерен отстаивать права главного тренера клуба и в установленные сроки подготовить апелляцию», – сообщает пресс-служба московского клуба.