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22 минуты назад

ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Lenta.ru

Московский ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилось со счетом 1:1. У гостей отличился Эрик Бикфалви, а у хозяев — Хесус Медина, реализовавший пенальти. Вторую игру команды проведут 3 мая в Екатеринбурге.

Ранее тольяттинский «Акрон» пробился в первый этап финала Пути регионов Кубка России после победы дома над «Спартаком» со счетом 2:1. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте в ворота тольяттинской команды был назначен пенальти, однако форвард красно-белых Кейта Бальде не смог его реализовать.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол,Томаш Тавареш,Андрес Понсе,Эрик Бикфалви,Акрон,Спартак,
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