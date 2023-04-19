«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России.

В полуфинальной встрече «Краснодар» на своём поле в серии пенальти обыграл самарские «Крылья Советов».

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серии одиннадцатиметровых точнее оказались хозяева – 3:0.

Первый гол был забит на 32-й минуте, точным ударом отметился полузащитник Эдуард Сперцян.

Увеличить преимущество хозяевам удалось на 70-й минуте. Автором забитого мяча стал колумбийский форвард Джон Кордоба. Ассистентом в этом эпизоде выступил эквадорский защитник Кристиан Рамирес.

Самарцы смогли отыграться в компенсированные к основному времени матча минуты. Точными ударами отметились нападающий Дмитрий Цыпченко и защитник Илья Гапонов.

С 47-й минуты гости играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён боснийский хавбек Амар Рахманович.

В серии одиннадцатиметровых футболисты «Краснодара» реализовали все три свои попытки, игроки гостей не смогли выполнить точно ни одного удара.