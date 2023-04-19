«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Футбольный клуб «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России.
В полуфинальной встрече «Краснодар» на своём поле в серии пенальти обыграл самарские «Крылья Советов».
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серии одиннадцатиметровых точнее оказались хозяева – 3:0.
Первый гол был забит на 32-й минуте, точным ударом отметился полузащитник Эдуард Сперцян.
Увеличить преимущество хозяевам удалось на 70-й минуте. Автором забитого мяча стал колумбийский форвард Джон Кордоба. Ассистентом в этом эпизоде выступил эквадорский защитник Кристиан Рамирес.
Самарцы смогли отыграться в компенсированные к основному времени матча минуты. Точными ударами отметились нападающий Дмитрий Цыпченко и защитник Илья Гапонов.
С 47-й минуты гости играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён боснийский хавбек Амар Рахманович.
В серии одиннадцатиметровых футболисты «Краснодара» реализовали все три свои попытки, игроки гостей не смогли выполнить точно ни одного удара.
«Крылья Советов» выбыли из Кубка России. «Краснодар» вышел финал Пути Регионов, где его соперником станет тольяттинский «Акрон».