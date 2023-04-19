$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Игроки «Акрона» могут претендовать на звания мастеров спорта России

Чемпионат.com

После победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (Путь регионов) футболисты «Акрона» официально могут быть удостоены звания мастеров спорта России. Согласно приложению №40 к приказу Минспорта России от 20 декабря 2021 года №999, звание мастера спорта присуждается футболистам команд, которые оказались в четвёрке лучших в Кубке России.

Игроки «Акрона» могут претендовать на звания мастеров спорта России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По итогам очередного раунда турнира в нынешнем розыгрыше Кубка борьбу за трофей продолжают московский ЦСКА, «Урал», «Краснодар» и «Акрон».

Добавим, что тольяттинский клуб на пути в финал Пути регионов обыграл четыре московских команды подряд. «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо» (2:0), «Локомотива» (1:1, 7:6 по пенальти), «Динамо» (0:0, 4:1 по пенальти) и «Спартака» (2:1).

Футбол,Минспорт России,Торпедо,Динамо,Акрон,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий