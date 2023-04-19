Игроки «Акрона» могут претендовать на звания мастеров спорта России

После победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России (Путь регионов) футболисты «Акрона» официально могут быть удостоены звания мастеров спорта России. Согласно приложению №40 к приказу Минспорта России от 20 декабря 2021 года №999, звание мастера спорта присуждается футболистам команд, которые оказались в четвёрке лучших в Кубке России.

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По итогам очередного раунда турнира в нынешнем розыгрыше Кубка борьбу за трофей продолжают московский ЦСКА, «Урал», «Краснодар» и «Акрон».