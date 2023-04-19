$81.65+0.0589.37-0.20

Капитан "Спартака" Джикия устроил перепалку с журналистом после проигрыша "Акрону"

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия устроил перепалку с журналистом после вылета команды из Кубка России из-за поражения тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов, сообщает «Чемпионат».

Капитан "Спартака" устроил перепалку с журналистом после проигрыша "Акрону"
© РИА Новости

Футболиста возмутил вопрос о том, деградирует ли «Спартак» в последних матчах.

«Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать. Что значит «деградирует»?» — ответил защитник на вопрос журналиста.

После диалога с представителем СМИ о том, что тот имел в виду под словом «деградация», Джикия заявил, что собеседник не разбирается в футболе.

«Спартак» потерпел поражение в поединке с «Акроном» со счетом 1:2 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Тольяттинская команда сыграет в финале нижней сетки Кубка России с «Краснодаром», который по пенальти взял верх над самарскими «Крыльями Советов».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий