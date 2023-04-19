Капитан "Спартака" устроил перепалку с журналистом после проигрыша "Акрону"

«Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать. Что значит «деградирует»?» — ответил защитник на вопрос журналиста.