Капитан "Спартака" устроил перепалку с журналистом после проигрыша "Акрону"

Капитан "Спартака" Джикия устроил перепалку с журналистом после проигрыша "Акрону"
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия устроил перепалку с журналистом после вылета команды из Кубка России из-за поражения тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов, сообщает «Чемпионат».
Футболиста возмутил вопрос о том, деградирует ли «Спартак» в последних матчах.
«Не надо таких слов говорить. Это я сразу предупреждаю, чтобы я в будущем останавливался и общался с вами. Если вы такие слова будете подбирать, то я не буду больше разговаривать. Что значит «деградирует»?» — ответил защитник на вопрос журналиста.
После диалога с представителем СМИ о том, что тот имел в виду под словом «деградация», Джикия заявил, что собеседник не разбирается в футболе.
«Спартак» потерпел поражение в поединке с «Акроном» со счетом 1:2 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Тольяттинская команда сыграет в финале нижней сетки Кубка России с «Краснодаром», который по пенальти взял верх над самарскими «Крыльями Советов».