Фото из открытых источников «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Чуда не случилось.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити». Команды разошлись миром – 1:1.

Счёт был открыт на исходе часа игры. Стоунз начал контратаку гостей выносом к центру поля, где Холанд головой сделал скидку на Де Брёйне. Бельгиец вернул мяч Эрлингу, тот воспользовался падением Юпамекано, ворвался в штрафную и направил мяч в сетку ворот. При этом на 38-й минуте норвежский бомбардир не реализовал пенальти.

«Бавария» отыгралась лишь в концовке. На 83-й минуте с 11-метровой отметки был точен Йозуа Киммих.