$81.65+0.0589.37-0.20

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото из открытых источников «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
© Фото из открытых источников

Чуда не случилось.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити». Команды разошлись миром – 1:1.

Счёт был открыт на исходе часа игры. Стоунз начал контратаку гостей выносом к центру поля, где Холанд головой сделал скидку на Де Брёйне. Бельгиец вернул мяч Эрлингу, тот воспользовался падением Юпамекано, ворвался в штрафную и направил мяч в сетку ворот. При этом на 38-й минуте норвежский бомбардир не реализовал пенальти.

«Бавария» отыгралась лишь в концовке. На 83-й минуте с 11-метровой отметки был точен Йозуа Киммих.

С учётом разгромной победы (3:0) «Манчестер Сити» в первом матче далее прошла команда Хосепа Гвардиолы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий