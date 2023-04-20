Фото из открытых источников «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Чуда не случилось.
Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити». Команды разошлись миром – 1:1.
Счёт был открыт на исходе часа игры. Стоунз начал контратаку гостей выносом к центру поля, где Холанд головой сделал скидку на Де Брёйне. Бельгиец вернул мяч Эрлингу, тот воспользовался падением Юпамекано, ворвался в штрафную и направил мяч в сетку ворот. При этом на 38-й минуте норвежский бомбардир не реализовал пенальти.
«Бавария» отыгралась лишь в концовке. На 83-й минуте с 11-метровой отметки был точен Йозуа Киммих.
С учётом разгромной победы (3:0) «Манчестер Сити» в первом матче далее прошла команда Хосепа Гвардиолы.