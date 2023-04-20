Игроки ПСЖ возмущены возможными расистскими высказываниями главного тренера

Стала известна реакция игроков «Пари Сен-Жермен» на обвинения в расистских высказываниях в адрес главного тренера команды Кристофа Гальтье. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации издания, футболисты парижского клуба, в том числе форвард Килиан Мбаппе, попросили специалиста объясниться. При этом уточняется, что публичного обсуждения ситуации не было. Игроки говорили о ней в неформальной обстановке.

Издание также отметило, что специалисту грозит до трех лет лишения свободы в случае, если обвинения по делу о расистских высказываниях будут доказаны. Помимо тюремного заключения, ему могут назначить штраф в размере 45 тысяч евро.