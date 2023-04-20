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1 час назад

Стало известно, на что нужно пойти Месси ради возвращения в «Барселону»

Газета.Ru

«Барселона» провела консультации по возвращению Лионеля Месси и составила план действий. Об этом сообщает Diario Sport.

Стало известно, на что нужно пойти Месси ради возвращения в «Барселону»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Аргентинского нападающего могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой около €25 млн в год до уплаты налогов. Это составляет ¼ его прежней зарплаты в испанской команде, которую он имел в сезоне 2020/21. Тогда его оклад был €100 млн.

После уплаты налогов на руках у Месси останется €13 млн, примерно столько же получает поляк Роберт Левандовски.

К тому же «Барселоне» ради возвращения Месси нужно будет сократить зарплатный фонд и продать сразу несколько игроков.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Месси вернется в клуб.

Футбол,Роберт Левандовски,Лионель Месси,
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