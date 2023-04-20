«Забудьте о чемпионстве»: Аленичев обратился к болельщикам «Спартака»

«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением.



Сегодня «Спартак» выглядел как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище», — передает слова Аленичева ТАСС.