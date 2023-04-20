«Забудьте о чемпионстве»: Аленичев обратился к болельщикам «Спартака»

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал болельщиков красно-белых забыть о чемпионстве.
«Прекратите эти разговоры: «Мы составим «Зениту» конкуренцию». Болельщики, перестаньте, успокойтесь, пока в «Зените» играют такие футболисты, как Малком, Барриос, Клаудиньо, забудьте о чемпионстве, прекратите говорить. Это мое обращение к болельщикам. С уважением.
Сегодня «Спартак» выглядел как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище», — передает слова Аленичева ТАСС.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 23 туров занимает третье место. Его отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.
Вчера красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону». В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, его удар отразил голкипер Сергей Волков.
Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразили ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.
Ранее Александр Бубнов заявил, что «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности, говоря о поражении от «Акрона».