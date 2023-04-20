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1 час назад

В Саудовской Аравии захотели добиться ареста и депортации Роналду

Никита Бородкин

Адвокат Ноуф бин Ахмед собирается добиться ареста и депортации из Саудовской Аравии португальского нападающего команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что после матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хиляль» (0:2) форвард схватил себя за пах в ответ на выкрики фанатов, которые с трибун скандировали имя Лионеля Месси.

Ахмед подчеркнул, что даже если Криштиану спровоцировали, такое поведение является преступлением.

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«Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — заявил адвокат.

Роналду перешел в саудовский клуб в конце прошлого года. В текущем сезоне португалец вышел на поле в 11 матчах, в которых забил 11 мячей. После 24 матчей «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, уступая клубу «Аль-Иттихад» три очка.

Футбол,Видео,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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