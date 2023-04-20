В Ла Лиге сообщили, готовы ли менять правила ради возвращения Месси в "Барселону"

«Сейчас это невозможно, но времени еще много, мы ждем плана. Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео.



Думаю, «Барса» может сделать все, чтобы заполучить Месси. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться. Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шанс провернуть ее. Да, это сложно, но реально», — передает слова Тебаса Marca.