В Ла Лиге сообщили, готовы ли менять правила ради возвращения Месси в "Барселону"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает реальной, но сложной возможную сделку о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Сейчас это невозможно, но времени еще много, мы ждем плана. Я поклонник Месси, считаю его лучшим игроком в мире, но мы не собираемся менять никаких правил, чтобы вернуть Лео.
Думаю, «Барса» может сделать все, чтобы заполучить Месси. Судя по тому, что я читал, он тоже хотел бы вернуться. Сегодня сделка невозможна, но у «Барсы» есть шанс провернуть ее. Да, это сложно, но реально», — передает слова Тебаса Marca.
В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. В американской МЛС были готовы приобрести аргентинца и разделить его зарплату между клубами.
Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 14 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.
Месси покинул «Барселону», проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.