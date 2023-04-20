«Локомотив» продлит контракт с Бариновым
«Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, информирует «СЭ».
По сообщению источника, срок нового соглашения — 3 года.
26-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Баринов принял участие в 28 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 голевыми передачами.
В зимнее трансферное окно игроком железнодорожного клуба интересовался турецкий «Бешикташ». Сделка не состоялась из-за отказа «Локомотива» продавать футболиста.
После 23 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице с 28 очками.
В следующем матче чемпионата России железнодорожники сыграют на выезде с ЦСКА. Игра состоится 23 апреля. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.