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«Локомотив» продлит контракт с Бариновым

«Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым, информирует «СЭ».

«Локомотив» продлит контракт с Бариновым
© ФК «Локомотив»

По сообщению источника, срок нового соглашения — 3 года.

26-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 28 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 голевыми передачами.

В зимнее трансферное окно игроком железнодорожного клуба интересовался турецкий «Бешикташ». Сделка не состоялась из-за отказа «Локомотива» продавать футболиста.

После 23 туров РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице с 28 очками.

В следующем матче чемпионата России железнодорожники сыграют на выезде с ЦСКА. Игра состоится 23 апреля. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.

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