«У них те же слабости, что и раньше». Венгер выразил обеспокоенность тратами «Челси»

«Я беспокоюсь за «Челси». Если вы неправильно распоряжаетесь £ 500 млн (€ 565 млн), то у них возникнут проблемы. Они плохо инвестировали. У них те же слабости, что и раньше. Они не забивают достаточно голов. Они много владеют мячом, но им это ничего не даёт», — приводит слова Венгера beIN Sports.