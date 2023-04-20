«Спартак» летом может расторгнуть контракт с Рыбусом

Поляк по ходу сезона потерял место в составе красно-белых.

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Защитник Мацей Рыбус ближайшим летом может покинуть московский «Спартак». Стороны обсуждают возможность расторжения контракта по обоюдному согласию.

Как сообщает Metaratings, главным камнем преткновения в переговорах со стороной футболиста является вопрос финансовой компенсации за расторжение соглашение. Если решение всё-таки получится найти, то Рыбус станет свободным агентом. Ранее отмечалось, что польским защитником интересуется сразу несколько команд РПЛ.

Мацей Рыбус перешёл в «Спартак» летом 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее в РПЛ 33-летний поляк выступал за «Локомотив» и «Ахмат».