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1 час назад

«Спартак» летом может расторгнуть контракт с Рыбусом

Betassist

Поляк по ходу сезона потерял место в составе красно-белых.

«Спартак» летом может расторгнуть контракт с Рыбусом
Фото: BetassistBetassist

Защитник Мацей Рыбус ближайшим летом может покинуть московский «Спартак». Стороны обсуждают возможность расторжения контракта по обоюдному согласию.

Как сообщает Metaratings, главным камнем преткновения в переговорах со стороной футболиста является вопрос финансовой компенсации за расторжение соглашение. Если решение всё-таки получится найти, то Рыбус станет свободным агентом. Ранее отмечалось, что польским защитником интересуется сразу несколько команд РПЛ.

Мацей Рыбус перешёл в «Спартак» летом 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее в РПЛ 33-летний поляк выступал за «Локомотив» и «Ахмат».

В нынешнем сезоне на счету Рыбуса 12 матчей, а также оди забитый мяч и две результативные передачи.

Футбол,Спартак,
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