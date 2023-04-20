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«МЮ» и «Ман Сити» призвали убрать корабли с эмблем – из-за ассоциаций с работорговлей. Клубы не планируют делать это

Клубы из Манчестера призывают убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством.

Форму «МЮ» и «Ман Сити» назвали оскорбительной
© Sports.ru

Обсуждение вопроса началось после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?» В статье задаются вопросом, не являются ли такие эмблемы клубов «символом преступления против человечества?»

Кроме того, в статье приводились мнения местного поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.

Ситуацию прокомментировал Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card. Он заявил, что «приветствует» обсуждение того, что символизируют данные эмблемы.

«Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны [с работорговлей], символы этого можно увидеть по всей Великобритании.

Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня», – сказал Гребби.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» отказались комментировать ситуацию. По информации The Telegraph, оба клуба не планируют менять эмблемы.

Манчестер был одним из главных бенефициаров от использования рабского труда в Великобритании в XVIII веке, несмотря на то, что не имел настолько тесных связей с работорговлей, как Ливерпуль или Бристоль. В XVIII веке прозвищем Манчестера было «Хлопковая столица» (Cottonopolis).

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