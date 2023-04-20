Аленичев предложил всех легионеров "Спартака" чартером отправить по домам

«У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдел «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал», — передает слова Аленичева kp.ru.