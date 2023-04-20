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Аленичев предложил всех легионеров "Спартака" чартером отправить по домам

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал игру иностранных футболистов московской команды после вылета из Кубка России.

Аленичев предложил всех легионеров "Спартака" чартером отправить по домам
© РИА Новости

«У меня сложилось впечатление, что нужно «поблагодарить» селекционный отдел «Спартака» за тех «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в нашу команду. У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам. И начать нужно с Парагвая! Дуарте купили за 4,5 млн евро, а его сегодня 18-летний мальчик по фамилии Салтыков просто перебегал», — передает слова Аленичева kp.ru.

Вчера красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив тольяттинскому «Акрону». В середине первого тайма нападающий красно-белых Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, его удар отразил голкипер Сергей Волков.

Затем тольяттинцы в течение пяти минут дважды поразили ворота Александра Максименко. Отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. В самой концовке встречи Томаш Тавареш смог отыграть один мяч.

Ранее Валерий Кечинов не стал связывать провал «Спартака» с работой тренера Гильермо Абаскаля.

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