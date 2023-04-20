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Стало известно, кто заменит сборную России на турнире CAFA

На летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) сборную России могут заменить Пакистан, Саудовская Аравия или Катар, сообщает Sport24.

Стало известно, кто заменит сборную России на футбольном турнире в Азии
© Спорт день за днем

«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна — член союза государств Центральной Азии. Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA», — приводит слова источника Sport24.

18 апреля генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что сборная России не сыграет на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Одной из главных причин отказа является большая нагрузка на игроков.

В марте появилась информация, что сборная России была приглашена для участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Данный турнир будет организован впервые и пройдет с 9 по 21 июня. Планируется, что на нем сыграют сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана, а также будет приглашена еще одна азиатская национальная команда.

С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны. В 2022 году команда под руководством главного тренера Валерия Карпина провела три товарищеских матча, в которых сыграла ничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), а также обыграла Киргизию (2:1).

В марте 2023 года сборная России сыграла в двух товарищеских матчах против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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